Аэропорт Казани: задержки рейсов составляют от 5 до 28 часов

Несмотря на объявленную аэропортом Казани приостановку работы по погодным условиям, рейсы сегодня все же вылетали и приземлялись.

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«Воздушная гавань не закрыта, работает по фактической погоде», – пояснили в пресс-службе аэропорта. Некоторые самолеты из-за сильных порывов ветра уходили на запасные аэродромы – в Уфу, Самару, Екатеринбург. В результате отклонения от расписания варьировались от часа до суток.

По данным онлайн-табло, на 28 часов отложен вылет из Казани в Дубай боинга арабского лоукостера flydubai: вместо 01:45 17 января отправление назначено на 06:30 18-го числа.

На 4 часа перенесли рейс в Анталью авиакомпании Southwind. Пассажиры отправятся на курорт в 04:15 18 января.

В Москву пассажиры «Аэрофлота» улетели в 15:54 и в 16:11. Первый из этих рейсов отклонился от расписания на 9, второй – на 5 часов.

Сразу несколько самолетов отправились в Санкт-Петербург. В частности, в 12:35 с 5-часовой задержкой улетел лайнер авиакомпании «Россия», в 15:27 – Nordwind с 6-часовой.

Прибывали самолеты также с заметными отклонениями от графика. Особенно не повезло пассажирам авиакомпании Utair, пытающимся вылететь в Казань из Уфы. Рейс UT 133 16 января дважды вылетал по маршруту и оба раза кружил над Казанью и возвращался обратно. Вторая попытка была на другом самолете – на боинге. Вылет перенесли на 17 января, а сегодня и вовсе отменили.

Лайнеры «Аэрофлота» и «Победы» из Москвы приземлились в Казани с 5-часовым опозданием, борт Nordwind из Санкт-Петербурга – с 4-часовым.

На 5 часов позже расписания ожидается и посадка самолета Southwind из Антальи: в 03:25 18 января.