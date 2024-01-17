Более 3,4 млн человек посетили дворцы и парки Царского Села в 2023 году

"Свыше 3,4 млн посещений зафиксировано в музее в 2023 году, это на 587 тыс. больше, чем в 2022-м. В числе самых востребованных объектов - Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк. В три раза возросла посещаемость музея "Россия в Великой войне" в Ратной палате (более 45 тыс. человек в 2023 году)", - говорится в сообщении.