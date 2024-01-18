Решетников заявил, что размер субсидии на развитие туризма может составить 30 млн рублей

"Небольшие регионы получили буквально несколько миллионов рублей - такие, как Чукотка, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магадан и так далее. И действительно, там за несколько миллионов рублей ничего не сделать значимого. Поэтому мы предлагаем установить минимальный размер субсидии - не менее 30 млн рублей на регион. А значит, это дополнительно 200 млн рублей по году, из которых для 17 регионов это актуально", - сказал он.