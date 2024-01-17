Где новичкам встать на горные лыжи: топ курортов России
Если зимой душа просит горных лыж или сноуборда, самое время задуматься о том, где освоить эти виды спорта. Специально для начинающих райдеров Super подготовил подборку горнолыжных комплексов.
Карачаево-Черкесия: Архыз
Это довольно молодой курорт, открывшийся в 2013 году, однако качественная подготовка склонов не может не радовать. В том числе новичков, которых ждут четыре зеленые трассы. Зона катания поделена между Южным и Северным склонами. На Южном удобнее всего оттачивать технику на трассе № 10: она широкая, пологая и изолированная. Из минусов — загруженность в высокий сезон и неудобный для неопытных сноубордистов кресельный подъемник. Самый любимый спуск у начинающих — это трасса № 1, расположенная на самом верху Северного склона. Народу почти никого, а вокруг одни горы!
Иркутская область: гора Соболиная
Не зря в 2010 году на Международном конгрессе горнолыжной индустрии титул «Лучший курорт России для начинающих» получил комплекс «Гора Соболиная». Здесь есть отличные склоны обучения с короткими трассами и удобными подъемниками с регулируемой скоростью движения. Выбравшись из «лягушатника», можно переместиться на широкий с небольшим уклоном спуск «Баунти». А двухкилометровая трасса Восточная прибавит вам уверенности в собственных силах: там есть уже относительно крутые, при этом довольно просторные для маневров участки. Умопомрачительный вид на скрипящий своими синими льдами Байкал прилагается, только не забывайте смотреть под ноги.
Башкирия: «Банное» и «Абзаково»
Эти два курорта находятся в 25 км друг от друга и доступны по одному ски-пассу (цены приятно удивят). Первые шаги делаем в «Банном», где несколько коротких учебных спусков, а один из красных настолько широкий и пологий, что не испугает даже самых зеленых. Шаг вперед — «Абзаково» с его 13 трассами общей протяженностью 18 км. Тут новичкам будет интересно: легкая «дорожка» с перепадом высот в 260 м тянется на 2,6 км — достаточно, чтобы проникнуться эйфорией от скольжения и Уральских гор. Центр хвалят за отменное снежное покрытие, отсутствие очередей на подъемниках и смотровые площадки. На территории есть аквапарк, зоопарк, ночной клуб, игровой центр.
Красная Поляна: «Газпром» (Лаура)
Напомним, что на Красной Поляне несколько курортов: «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор» — на троих у них 167 км трасс! Несмотря на наличие 11 зеленых спусков, которыми может похвастаться самый популярный комплекс «Роза Хутор», новички вряд ли получат там удовольствие: на трассах постоянно появляются опытные райдеры, вводящие учащихся в ступор. Добавим к этому часовые очереди на подъемники. «Красную Поляну» взять сразу будет сложновато из-за рельефа, а вот к «Газпрому» стоит присмотреться. Там два склона — «Альпика» и «Лаура». Последний как раз то, что инструктор прописал для спокойного катания и освоения азов.