Как региональные бренды помогают развивать туризм и защищают покупателей

В России зарегистрировано более 300 региональных брендов, при этом лидером по их количеству стал Краснодарский край, на втором месте - Ставрополье. Для покупателя такая маркировка - знак, что продукция обладает определенным качеством. А туристы могут быть уверены, что они не купят сувенир, изготовленный в подпольной мастерской.

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Что еще дает регистрация регионального бренда, "РГ" объяснил начальник Центра товарных знаков и промышленных образцов Федерального института промышленной собственности Сергей Ренжин.

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Сергей Александрович, насколько активно региональные производители регистрируют свои бренды?

Сергей Ренжин: Прежде всего предлагаю немного разграничить терминологию. Сейчас словом "бренд" называют и товарные знаки, и коммерческие обозначения, и фирменные наименования. Вместе с тем брендом можно назвать только то, что приобрело известность и репутацию, то есть имеет историю на рынке. Если мы говорим о региональных брендах, то под ними понимаются специальные объекты интеллектуальной собственнос- ти - географические указания (ГУ) и наименования места происхождения товаров (НМПТ). Среди них - "Хохлома", "Тульский пряник", "Вологодское масло", "Алтайский мед", "Кубанские яблоки", "Адыгейский сыр" и другие.

На данный момент зарегистрировано 324 региональных бренда, из них 270 - наименования места происхождения товаров и 54 - географические указания. Первые существуют с 1992 года. А ГУ - достаточно молодой объект, он появился в законодательстве в 2020 году, когда вступил в силу федеральный закон, который, собственно говоря, и предусмотрел режим его правовой охраны.

Зачем был нужен этот закон?

Сергей Ренжин: Появился запрос со стороны предпринимателей на охрану большого количества обозначений, которые указывают на географическое происхождение товаров с высоким качеством и определенной репутацией, но, к сожалению, их нельзя было охранять как НМПТ, к которым предъявляются очень серьезные требования, в том числе в плане наличия особых свойств. К географическим указаниям - более мягкие требования, и процедура их регистрации пользуется большой популярностью.

В среднем за год подается около 100 заявок на регистрацию региональных брендов. Кроме того, есть возможность подать заявку на присоединение к уже имеющемуся НМПТ или ГУ, если производство товаров соответствует всем условиям. Если же говорить о регионах с самым большим количеством зарегистрированных региональных брендов, то безусловный лидер - Краснодарский край, у которого их сейчас 27. Второе место у Ставрополья - 14. Третье место делят Тульская и Московская области - по девять.

Чаще всего заявки подаются на продукты питания и сельхозтовары. Зарегистрировано 86 таких географических указаний и НМПТ. Недалеко от них ушла минеральная вода - 85. Почти в каждом регионе есть вода с особыми свойствами. Следующие в рейтинге - изделия народных художественных промыслов, их зарегистрировано 78. Замыкает топ алкогольная продукция, на которую выдана 21 регистрация. В основном это - вина.

А по каким причинам заявителю могут отказать? Вообще много ли таких отказов?

Сергей Ренжин: Комплект документов для регистрации регионального бренда достаточно большой. Если мы говорим о НМПТ, то тут важным условием является получение заключения уполномоченного органа о наличии у товара особых свойств и подтверждения, что он выпускается только на территории конкретного региона. Что касается географических указаний, то там при регистрации требуются несколько иные документы. Например, к заявке необходимо прилагать документы, подтверждающие уровень известности продукции на определенной территории.

Отказы в регистрации, безусловно, бывают. Кто-то из заявителей не предоставляет документы о наличии особых свойств. Бывает, что производитель не может подтвердить историю продукции, ее широкую известность и ассоциацию с конкретным регионом. Но отказов - не более пяти процентов от числа заявок.

По числу зарегистрированных региональных брендов в стране лидируют Краснодарский и Ставропольский края

А были какие-то бренды, которые вас удивили?

Сергей Ренжин: Любой бренд необычен, так как это то, что отличает регион, чем он гордится, вокруг чего строится туристическая инфраструктура. Очень интересны национальные осетинские костюмы. Много в последнее время поступает заявок на мороженое. Уже зарегистрировано пятигорское и воронежское.

До принятия решения о регистрации проводится экспертиза. Мы всегда уточняем позицию уполномоченных органов, ассоциаций, союзов, властей регионов: что они могут сказать относительно возможности регистрации географического указания или наименования места происхождения товаров. На предоставление доводов против любой организации выделяется три месяца.

А если кто-то решит придумать бренд, который в реальности не существует, и зарегистрировать его, чтобы таким образом популяризировать свою продукцию?

Сергей Ренжин: Не выйдет. Любой региональный бренд должен обладать историей, определенной известностью, документально подтвержденными особенностями.

Заявку на регистрацию могут подать ассоциация производителей, отдельные предприниматели и даже госучреждения. Недаром мы запрашиваем информацию у разнообразных организаций в регионах: соответствует ли заявка необходимым критериям, насколько с их точки зрения такая регистрация допустима, будет ли бренд способствовать развитию региона. Еще одна наша задача - не допустить того, чтобы недобросовестные лица владели правом на него, но при этом ничего не производили.

Владельцы бренда могут писать на этикетке его наименование, включать его в качестве элемента в состав своих товарных знаков. Право это - коллективное, чтобы ни у кого не возникало монополии. Также они получают возможность ставить на своем товаре знак охраны, который указывает на то, что бренд является зарегистрированным НМПТ или ГУ. Такие знаки разработаны и утверждены. Красной эмблемой маркируются наименования места происхождения товаров, а синяя предусмотрена для географических указаний.

Любой бренд необычен: это то, что отличает регион, вокруг чего строится туристическая инфраструктура.

Сколько стоит зарегистрировать бренд?

Сергей Ренжин: Если мы говорим о регистрации ГУ, то общая стоимость будет примерно 30 тысяч рублей, то есть это достаточно доступная процедура, особенно если заявка подается большим количеством предпринимателей или несколькими компаниями, которые являются производителями продукции в регионе. Также у нас предусмотрена скидка до 30 процентов при онлайн-подаче заявления.

А что нового будет в практике регистрации региональных брендов в 2024 году?

Сергей Ренжин: В прошлом году у нас значительно поменялась практика работы с товарными знаками, которые включают географические элементы, это связано с присоединением России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. В этом году будем оценивать эффективность этих изменений.

Благодаря этому соглашению российские правообладатели брендов могут подавать заявки в страны - участники Лиссабонской системы на регистрацию географических указаний и НМПТ. На основании одной заявки можно получить правовую охрану на территории десятков стран, которые являются участниками соглашения, и таким образом продвигать бренд не только в России, но и за рубежом. Сейчас у нас подана одна заявка на международную регистрацию наименования места происхождения товара - от Объединения "Гжель".

Ни для кого не секрет, что путешественников в первую очередь интересуют известные региональные бренды. Они формирует облик страны в целом. Выход на международные рынки позволит развиваться как отдельным компаниям, так и региону, находить новых клиентов и, соответственно, масштабировать производство. По цепочке это в итоге стимулирует поддержку различных предприятий, например народных промыслов, что привлечет молодых мастеров, а это очень важно для сохранения и преумножения богатейшего культурного наследия России.

Ключевой вопрос

Регистрация бренда - это главным образом защита продукции от контрафакта?

Сергей Ренжин: Не только. Сейчас ужесточаются требования к маркировке товаров. Возможность маркировать продукцию обозначением, которое тесно связано с регионом, - большой плюс для производителя, поскольку он начинает ассоциироваться с определенной территорией.