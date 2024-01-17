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В Крыму на Крещение освятят Черное море

Духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря, говорится на их официальном сайте.

В Крыму на Крещение освятят Черное море
© РИА Новости

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель

В частности, будет освящена вода в севастопольских бухтах Омега, Казачья, Карантинная, а также на пляжах Балаклавы, Алушты, Ялты, Евпатории, Гурзуфа.

«Желающие могут окунаться в воду весь день. Главное, чтобы люди это делали с благими помыслами», - говорится на сайте митрополии.

Крещенские купания в Москве пройдут на 42 площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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