В Крыму на Крещение освятят Черное море
Духовенство Крымской митрополии освятит воды Черного моря, говорится на их официальном сайте.
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В частности, будет освящена вода в севастопольских бухтах Омега, Казачья, Карантинная, а также на пляжах Балаклавы, Алушты, Ялты, Евпатории, Гурзуфа.
«Желающие могут окунаться в воду весь день. Главное, чтобы люди это делали с благими помыслами», - говорится на сайте митрополии.
Крещенские купания в Москве пройдут на 42 площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».