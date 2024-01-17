В РСТ сообщили о подорожании отдыха на курортах Краснодарского края на 20%

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края летом 2024 года выросла в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом отели в регионе бронируются на 40% активнее. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline.

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"Курорты Краснодарского края на будущее лето бронируются сейчас в среднем почти на 40% активнее, чем в январе прошлого года. Туроператоры объясняют столь значительный рост тем, что многие российские отели намного раньше выставили летние цены, а также желанием самих туристов сэкономить за счет скидок на раннее бронирование. Цены на размещение в регионе летом 2024 года выросли в среднем на 20%", - говорится в сообщении.

По данным Travelline, в Краснодарском крае стоимость ночи в отеле выросла в среднем на 20% за год. При этом больше всего подорожали отели "три звезды" - на 27%, средняя стоимость номера достигла 10-12 тыс. рублей. Четырех- и пятизвездочные гостиницы повысили цены на 12-18%, средняя стоимость номера в июне составит 17 тыс. рублей, а в июле - 20 тыс. рублей. Выше среднего по рынку подорожали гостиницы Геленджика (+53%), Красной Поляны (+48%), Сочи (+30%).