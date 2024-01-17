Пять вкусных сувениров из Карачаево-Черкесии, которые помогут не заболеть этой зимой

Балхам

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Народное средство из смолы хвойных деревьев, меда и топленого масла в Карачаево-Черкесии считается природным антисептиком и отличным средством от простуды и гриппа. Его полезные свойства проверены веками, если, конечно, говорить про честный балхам, изготовленный по правилам и без лишних добавок. Аналоги начали производить в Подмосковье, в Дагестане, в Ставропольском крае, но настоящий балхам можно найти только здесь — в Карачаево-Черкесии.

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Как отличить подделку? «Это достаточно сложный вопрос. Сейчас появилось много производителей, у каждого свой рецепт, свое видение производства, каждый делает по своей совести. Иногда вместо сосновой смолы добавляют пихтовое масло из аптеки или вместо натурального топленого масла используют маргарин. Я бы рекомендовал выбирать балхам по отзывам и рекомендациям. Если нет такой возможности и вы покупаете балхам на рынке, то посмотрите, как упакован продукт, маркировку, состав и обязательно даты производства. Упаковка должна быть аккуратной, крышка плотно закрыта, продукт не должен вытекать. Поинтересуйтесь, кто производитель, какой мед используется, какая смола в составе? И обязательно должны быть контакты производителя на баночке, куда вы можете обратиться, если у вас возникнут вопросы», — рассказывает основатель бренда Balham.ru из Карачаево-Черкесии Басият Голаев.

Хороший, правильно сделанный балхам должен стоить от 600 700 рублей за банку 250 мл. Горный мед в последнее время сильно подорожал, и его все труднее найти. Сосновая смола собирается в горах, процесс сбора сложный и долгий. Поэтому если вам предлагают балхам за 250 рублей, скорее всего, производитель где-то очень хорошо сэкономил — пользы от такого продукта просто не будет.

Варенье из горных ягод

Самым популярным среди туристов считается варенье из малины, черники, земляники, облепихи, сосновых шишек. Реже встречается варенье из зеленых грецких орехов, брусники, кизила.

Логика выбора качественного варенья такая же, как и с балхамом. Лучший индикатор — отзывы реальных людей. Цена за 250 мл лакомства в среднем составляет 250 300 рублей. Если вам предлагают более высокую цену, спросите почему. Аргументы должны вас убедить. Например, сейчас в моду вошло варенье без сахара. В качестве подсластителя используют виноградный сок или стевию — натуральный заменитель сахара. Такое варенье будет стоить дороже.

Горный мед

Настоящий горный мед, собранный на альпийских лугах, не идет ни в какое сравнение с тем, что продается в магазинах, и действительно помогает справиться с гриппом, простудой, кашлем. Чем выше находится пасека, тем чище будет мед. Цена зависит от сезона. К примеру, трехлитровая банка в один сезон может стоить 2000 2500 рублей, потому что меда собрали много, а если травы «сгорели» от засухи, то мед может стоить и 5000 рублей за три литра. Причем вкус меда также меняется каждый год.

При выборе меда главное помнить, что его кристаллизация — естественный процесс для натурального продукта. Не всегда мед, который предлагают вам на пасеке вдоль трассы, может быть настоящим. Возможно, перед вами хорошо замаскированный перекупщик. И если он предлагает купить «горное разнотравье этого года», помните, что добывают такой мед не раньше августа, а вот свежий мед из акации появляется в июне.

«Струйка меда, когда вы его льете, не должна прерываться. Еще один верный способ проверки — мед должен полностью растворяться в воде. Если есть осадок или примеси — мед, скорее всего, не совсем натуральный. Еще настоящий мед не растекается, если его капнуть на бумагу. А лучше всего покупать мед у потомственных пасечников, уж они-то точно плохого не продадут», — рассказывает Басият.

Горный чай

В Карачаево-Черкесии местное население до сих пор занимается собирательством горных трав, чтобы потом продать их в Домбае или Архызе. Собирают травы в экологически чистых местах и сушат, как правило, в естественных условиях. В одном пакете чая может быть до 15 разных трав: зверобой, чабрец, душица, иван-чай, шалфей, мята… В такой чай могут добавить шиповник, землянику, малину, боярышник. «Aрхызский», «Домбайcкий», «Эльбруcский», «Ягодная поляна», «Кавказcкий долгoжитель», «Haпиток aлaнoв», «Аксaкал», «Поцелуй горцa» — каких только названий и составов вам не предложат на рынке. Гоpный чай содержит множество полeзных микpoэлемeнтoв и витaминов, укрепляет нервную систему, улучшает работу сердца и сосудов, ну и, конечно же, дарит бодрость.

Цена на 100-граммовый пакет варьируется от 200 до 450 рублей. Чтобы выбрать чай, его нужно нюхать. Нравится — берите, доверяйте своим ощущениям.

Айран

Еще один уникальный продукт, который вы можете открыть для себя в Карачаево-Черкесии. Как правило, айран готовят из обычного коровьего молока, куда добавляется местная закваска.

«Айран — традиционный напиток на любом карачаево-балкарском застолье. Обычно его подавали к мясу, чтобы облегчить пищеварение. Айран всегда был в доме, и готовили его сами, у каждой хозяйки свой вкус. В наших семьях к айрану детей приучают с раннего детства. Считается, что если ребенок будет регулярно употреблять в пищу айран, он вырастит здоровым и крепким», — рассказывает фермер Марьям Узденова.

Если турист обладает пытливым умом и расположен к беседе, ему обязательно расскажут романтическую историю, как бережно скрываемый рецепт карачаевского айрана стал достоянием общественности и привел к появлению кефира. Если айран развести водой или нарзаном, то получится более легкая его версия — тан. Считается, что айран благотворно влияет на микрофлору кишечника, понижает холестерин в крови, улучшает пищеварение, а также нормализует водно-солевой баланс организма.