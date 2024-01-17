Из Новосибирска запустят новый туристический поезд

По информации пресс-службы МАСС, туристический маршрут будет действовать в выходные дни, предоставляя возможность посетить Бийск и Шерегеш за выходные, ознакомиться с местными достопримечательностями и вернуться в Новосибирск.

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Туристам предоставят культурную программу и комфортные условия проезда. Сейчас проводятся переговоры о назначении консолидатора среди туроператоров, отметила Татьяна Рымар.

Состав поездов будет включать «новейшие вагоны» от пяти до девяти штук. При максимальной загрузке девять вагонов смогут вместить 220 пассажиров. Обслуживание будет осуществляться через отдельные залы на железнодорожных вокзалах, где группы будут собираться перед поездкой. Специально обученные проводники будут предоставлять услуги.

Стоимость билетов на поезд предполагается от 7 до 12 тысяч рублей в зависимости от класса обслуживания. При этом предварительная стоимость программы не должна превышать 5 тысяч рублей за сутки пребывания, включая питание, трансфер и размещение. Однако цены будут зависеть от сезонности и политики туроператора, добавила Рымар.

Она также отметила, что поезд предоставит возможность посещения крупных мероприятий в Бийске и Шерегеше, курсируя в течение всего года, хотя частоту движения пока сложно определить.