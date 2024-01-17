Петербург стал одним из самых востребованных городов у туристов на лето

На начало текущего года туристы забронировали на 30% больше поездок по России летом, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит Ostrovok.ru.

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По данным портала, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области. Примечательно, что намного больше туристов начал интересовать Дагестан — спрос на путевки туда вырос на 75%. Калининградской и Иркутской область стали интересоваться на 58% чаще, а Питером — на 22%.