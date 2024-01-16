В ожидании хорошего лета санатории Сочи подняли цены до 75%

В середине января в сфере внутреннего туризма завершается условный первый этап раннего бронирования на лето. Редакция поговорила с экспертами и выяснила, насколько увеличатся цены на отдых в российских санаториях. В разных регионах ситуация различается.

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«Повышение есть, но незначительное – примерно на 8–10%. А некоторые санатории на первое полугодие цены и вовсе не изменили», – сказал TourDom.ru президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев, добавив, что в этом году спрос на раннее бронирование появился еще до новогодних праздников, что случается крайне редко.

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На юге России цены выросли заметнее. «Интерес к лету большой, рост цен, если говорить о гостиницах и санаториях различных категорий, разный – от 5 до 70%», – отметил председатель экспертного cовета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Самый большой рост замечен на высокие летние даты. Туроператор «Здоровый мир-Сочи» опубликовал динамику цен на примере одного из популярных сочинских санаториев – входящего в объединение «Адлеркурорт» «Коралла». Он расположен на первой линии от моря и славится одним из самых крупных в России и Европе открытых бассейнов с морской водой. Так, если в июне прошлого года цена на путевку с лечением при размещении в стандартном двухместном номере с трехразовым питанием и пользованием бассейном составляла 4100 руб. в сутки, то в июне 2024-го – 7130 руб., в июле и августе 2023-го – 6520 руб., в этом году – 9620 руб.

Динамика цен в санатории «Коралл» (данные компании «Здоровый мир-Сочи»)

То есть в период с января по май цена вырастет на 5%, в июне – на без малого 75%, в июле – сентябре – на 65%, а в четвертом квартале – снова на 5%. «В среднем по году рост цен на путевки с лечением в санатории “Коралл” вырастут на 30%, что, конечно, заметно выше официального уровня инфляции в России, но вполне отражает динамику спроса на путевки в хорошие санатории Сочи и на курорты Кавказских Минеральных Вод на фоне закрытых аэропортов юга России и дефицита хороших санаториев», – отмечают аналитики компании «Здоровый мир-Сочи».

В других санаториях и пансионатах Сочи цены в разгар лета также низкими не назовешь. Например, сутки в двухместном номере при одиночном размещении в санатории «Металлург» обойдутся с июля по сентябрь в 8800 руб. (в прошлом году аналогичное размещение стоило 6700 руб.), в «Южном взморье» – 11 490 руб, на 1000 руб. больше, чем летом 2023-го. Все это с лечением. Причем, судя по информации на сайтах здравниц, значительное количество мест на лето, особенно на июль, уже забронировано.