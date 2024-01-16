В Новой Москве построят крупнейший в России аквакурорт

В Новой Москве возле станции метро "Прокшино" построят крупнейший в России аквакурорт с собственной гостиницей, водными аттракционами и целым набором бассейнов, включая круглогодичный под открытым небом и для дайверов глубиной до 25 метров. Что еще там появится?

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Это больше похоже на космическую станцию на Марсе

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"Прокшино" - это одна из недавно открытых станций Сокольнической линии. Пока здесь в основном жилые комплексы и офисы. Но вот обещают и курорт, который возведет частный застройщик в соответствии с концепцией, разработанной известным архитектурным бюро UNK architects. Впечатляет проект уже своим внешним видом в стиле хай-тек - картинки больше напоминают проект космической станции на Марсе, чем зону отдыха за МКАД. Предусмотрены и стеклянные крыши над крытыми бассейнами, и крыши эксплуатируемые, и многое другое.

Размах будущего аквакомплекса поражает воображение: крытый курорт займет 125,5 тыс. кв. метров. "Это сделает его самым большим крытым объектом для водного отдыха в России, - говорит заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - В нем откроется несколько закрытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами, также искусственная гора высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга".

У одного из бассейнов курорта глубина будет достигать 25 метров - там смогут тренироваться дайверы

Каньонинг - это набирающий популярность вид активного отдыха, сочетающий скалолазание, спуски на веревках, прыжки в воду и плавание. В нашей стране он представлен преимущественно на юге в природных каньонах. В Новой Москве для него создадут искусственную зону - первую в столичном регионе. И, кстати, не только для него. "Проект аквакурорта включает первый в Москве профессиональный дайвинг-центр, в котором оборудуют бассейн глубиной до 25 метров, а также серфинг-центр с океанической волной до 2,5 метра", - говорят в компании-инвесторе.

Комплекс будет привлекать не только возможностями для отдыха, но и инфраструктурой для водных видов спорта, любители которого сейчас вынуждены ездить за границу или в южные регионы страны. У любителей дайвинга, например, в Москве есть разные клубы, а вот условий для тренировок вблизи от дома немного.

Российская газета

Миллион гостей в год

И все-таки главное предназначение аквакурорта - отдых. Предполагается, что туда можно будет приехать как на один день, так и на все выходные или даже в отпуск. Те, кто решит задержаться, смогут остановиться в 4-звездочной гостинице на 250 номеров. Основные зоны курорта объединит пассаж с торговой галереей и фуд-кортом.

"Территорию вокруг аквакурорта интегрируют в большую парковую зону, которая станет основным маршрутом от станции метро "Прокшино". Он будет состоять из городского променада, пешеходных и велосипедных дорожек. Предполагается, что курорт смогут посещать до 1,15 млн человек в год", - продолжил рассказ Бочкарёв. - Растущие на этой территории деревья, в том числе многолетние дубы, строители сохранят.

Интересно, что, несмотря на впечатляющие масштабы, аквакурорт станет лишь частью спортивно-событийного кластера. Он объединит культурно-развлекательные, спортивные и познавательные объекты, которые предложат горожанам более 50 вариантов отдыха, а также позволят заняться 30 видами спорта на любительском и профессиональном уровне. Спортивно-событийный кластер сможет принимать 17 млн посетителей в год, рассчитывает инвестор.

Ожидается, что главной точкой притяжения здесь станет всесезонный курорт с горнолыжным склоном и спортивными объектами. На участке площадью 56 гектаров появится насыпная гора высотой 101 метр (33-этажный дом) и площадью склона в 18 гектаров. Она будет использоваться в четырех направлениях, по сторонам света. Северный, восточный и западный склоны предназначены для катания на горных лыжах и сноубордах.

Здесь проложат 11 горнолыжных трасс трех уровней сложности общей протяженностью 3,7 км, а также "фан"-склон длиной 1 км и склон для тюбингов длиной 200 м. Трассы будут оборудованы 9 подъемниками. Пользоваться горнолыжной инфраструктурой, включая плато, склоны и подъемники, смогут одновременно 2 тыс. человек.

Южный склон будет использоваться в любое время года для спуска на тобогганах, трехколесных картах или горных велосипедах. Кроме того, по всей территории горы будет проложена система трасс для горных велосипедов общей длиной 5,8 км. В частности, на северном склоне появится трасса для флоу-трейла длиной 1,2 км с отдельным подъемником, на которой сложные места будут помечены специальными табличками. Длинные трассы будут проложены вдоль всей горы.

По предварительным данным, реализовывать мегапроект будут постепенно. Наиболее вероятный срок ввода в строй всех объектов - 2035 год.

Кстати

Плавание в невесомости

Новая Москва вообще имеет все шансы стать новой курортной зоной. Неподалеку от аквакурорта в Прокшине, в поселении Сосенское, построят термально-оздоровительный комплекс с открытыми и закрытыми бассейнами, спа-зоной и самым большим в России флоатинг-бассейном. В последнем будет не вода, а солевой раствор, позволяющий человеку не плыть, а как бы парить в невесомости.