Ялту посетили 110 тысяч туристов в новогодние каникулы
Ялта приняла более 110 тыс. туристов в новогодние каникулы, или 61% от всех гостей Крыма.
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.
«Лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления позволили загрузить здравницы на 65%, а топовые отели — даже на 95%. Но, судя по переполненной набережной, людей было ещё больше», — отметила Павленко.
Ранее в мэрии Сочи заявили о 543,5 тыс. туристов, посетивших город в первой половине января.