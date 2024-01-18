В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые отметят китайский Новый год, Субтропическую оранжерею украсят гирляндами из красных фонариков. Об этом сообщает пресс-служба сада.

© Агентство "Москва"

«С 3 по 25 февраля в рамках годов культуры России – Китая и при поддержке Китайского культурного центра в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые в 318-летней истории красочно отметят китайский Новый год. <…> Чтобы создать праздничное настроение, старинная Субтропическая оранжерея эффектно преобразится в соответствии с главными традициями китайского Нового года: посетители увидят сотни красных фонариков, гирлянды и другие украшения среди цветущих орхидей и азалий, ароматных цитрусовых и олив», – говорится в сообщении. Как отметил куратор субтропиков Алексей Филин, которого цитирует пресс-служба, праздник пройдет при поддержке Китайского культурного центра в Москве.

«Драконы воспарят под самый купол оранжереи! Китайский культурный центр в Москве любезно выразил готовность осуществлять информационную и консультационную поддержку нашего начинания, это позволит нам более полно раскрыть многогранность культуры Китая», – рассказал Филин.

Он добавил, что с 2 по 17 марта в «Аптекарском огороде» пройдет ежегодная выставка «Репетиция весны».