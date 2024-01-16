Тюменская область приняла 200 тысяч туристов в праздники

В новогодние праздники Тюменская область приняла 200 тыс. туристов из 70 субъектов страны.

© Unsplash

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Загрузка санаториев и баз отдыха в этот период составила в среднем 80%.

Более 70 тыс. человек из общего числа туристов посетили термальные источники области.

Также отмечено, что люди стали задерживаться в среднем на три-четыре дня, что на день дольше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.