Тюменская область приняла 200 тысяч туристов в праздники
В новогодние праздники Тюменская область приняла 200 тыс. туристов из 70 субъектов страны.
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Загрузка санаториев и баз отдыха в этот период составила в среднем 80%.
Более 70 тыс. человек из общего числа туристов посетили термальные источники области.
Также отмечено, что люди стали задерживаться в среднем на три-четыре дня, что на день дольше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее в мэрии Ставрополя сообщили, что в 2023 году краевую столицу посетили более 188 тыс. туристов, что на 22% больше, чем годом ранее.