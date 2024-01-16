Из Кемерова вылетел первый транзитный рейс через Уфу в Минеральные Воды

"Запуск нового маршрута стал возможен благодаря поддержке федерального центра и правительства Кузбасса. Также мы когда-то открывали рейсы в Санкт-Петербург и Сочи, сейчас они стали круглогодичными и без субсидирования. В этом году запустили новые маршруты в Минеральные Воды через Самару и Уфу. Как показывает практика, новым рейсам нужна поддержка, но со временем они становятся самоокупаемыми и переходят на коммерческую основу. Мы надеемся, что с этим рейсами все произойдет так же", - привели в пресс-службе слова генерального директора кемеровского аэропорта Николая Таранухи.