В АТОР сообщили, что около 3 млн россиян путешествовали по стране в новогодние праздники

Около 2-3 млн россиян путешествовали по стране в период новогодних праздников, среди них более 600 тыс. туристов отправились на отдых по линии туроператоров. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

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"Туроператоры и турагенты отправили в новогодние путешествия по России более 600 тыс. туристов. В целом по рынку отдохнувших было, конечно же, больше - от 2 до 3 млн человек", - сказал Ромашкин, слова которого приводят в ассоциации.

По данным АТОР, больше всего поездок туристы совершили в Сочи (от 40% до 60% новогодних продаж). Также пользовались спросом Санкт-Петербург (4-11%), Кавминводы (2-10%), Москва (2-8%), Подмосковье (5-7%), горнолыжные курорты (4-8%), Великий Устюг, Крым, Казань, Калининград, экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Тюменская область.