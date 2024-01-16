Властелин Кольца: маршрут к водопаду и загадочной пещере недалеко от Владикавказа

Водопад Кольцо и пещера Осман Лагат находятся примерно в 40 км от Владикавказа, прогуляться до них можно в любой сезон. Маршрут с набором высоты 400 м стартует от села Горный Карца. Машину можно оставить на его окраине или доехать до площадки у границы природного заказника «Цейский» (проход бесплатный). Полукилометровый путь отсюда до первой точки нашего маршрута оборудован мостиками и перилами. Кстати, водопад «Кольцо» был описан учеными лишь в 2008 году. Его высота — шесть метров, протекает через круглое отверстие диаметром около двух метров.

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Налюбовавшись водопадом, можно отправляться в таинственную пещеру Осман Лагат. Возвращаемся к началу маршрута и по дороге выше водопада поднимаемся до развален старого поселения, через них спускаемся в каньон реки и следуем по тропе вверх к пещере. Лучше использовать навигатор и идти по координатам 42.924052 44.251563. Доходим до большого грота, внутри — узкий проход в пещеру длиной около ста метров. Порой кажется, что это творение рук человека, но локация природного происхождения. Почти идеальный прямоугольник образовался из-за размыва карстовых пород.