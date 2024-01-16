Куда россияне планируют поехать на отдых в феврале 2024 года

Россияне стали бронировать больше путевок внутри страны на февраль 2024 года. По сравнению с 2023-м популярность таких направлений выросла более чем на четверть.

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«Среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Мурманске и Териберке – рост в несколько раз», – отметили в сервисе Ostrovok.ru.

Также очень популярны стали Кировск, Листвянка (побережье Байкала), Москва, Екатеринбург, Иркутск, Санкт-Петербург и Казань. Средняя цена забронированной ночи в отелях составила 5900 рублей – это на 13 % больше, чем в 2023 году.

Среди зарубежных направлений спросом пользуется Япония, Италия, Таиланд, Беларусь и ОАЭ. Также россияне планируют поехать в февральские выходные в Казахстан и Турцию, пишет «Газета.ru».