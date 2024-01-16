Где в России дешевле всего снять дом для зимней рыбалки

Многие россияне любят снимать домик для рыбалки зимой. Однако в этом году придется раскошелиться. По данным сервиса «Авито Недвижимость», стоимость этой услуги возросла за 2023 год на 15 %.

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Больше всего объектов доступно в Ленинградской области (1,9 тыс.) и Карелии (1,5 тыс.). Это обусловлено наличием Ладожского и Онежского озер, где многие любят рыбачить.

«За год выбор загородных домов, доступных для посуточной аренды на «Авито Недвижимости», сильно вырос во всех регионах, популярных среди любителей зимней рыбалки», – отметил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса Артем Кромочкин.

Например, в Красноярском крае и на Камчатке предложений стало в два раза больше, передает «Газета.ру». От 500 до 1000 вариантов можно найти на Алтае, в Тверской и Иркутской областях.

Дешевле всего снять домик в Астраханской области – 1,5 тыс. рублей. В Карелии и Ленинградской области это обойдется в 6 тыс. рублей, а дороже всего домик стоит на Камчатке – 13,8 тыс. рублей.