20 санаториев Минвод, которые лучше бронировать уже сейчас

О природе Кавказа и его гостеприимных жителях слагают легенды. А потому народ активно бронирует места в санаториях Минвод на лето 2024 года.

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О том, на какие места отдыха следует обратить особое внимание, сообщили на официальном сайте туроператоров России.

Эксперты от индустрии туризма составили топ из 20 лучших по их мнению санаториев в Минеральных Водах.

«Центросоюз» 3* (Кисловодск)

«Целебный Нарзан» 4* (Кисловодск)

«Источник» 4* (Ессентуки)

«Источник» 5* (Железноводск)

«Русь» 4* (Ессентуки)

«Виктория» 3* (Кисловодск)

«Кругозор» (Кисловодск)

«Машук Аква-Терм» 4* (Железноводск)

«Дубрава» 2* (Железноводск)

«Москва» 2* (Кисловодск)

«Солнечный» 3* (Кисловодск)

«Истокъ» 5* (Ессентуки)

«Заря» 4* (Кисловодск)

«Россия» 3* (Ессентуки)

«Металлург» 3* (Ессентуки)

«Плаза» 5* (Кисловодск и Железноводск)

«Долина Нарзанов» 4* (Кисловодск)

«Дворец Нарзанов» 5* (Кисловодск)

«Родник» 3* (Кисловодск)

«Шахтер» 3* (Ессентуки)

Цены на отдых стартуют от 85 тысяч рублей за 10-12 ночей на двоих. Туры высокого уровня обойдутся в 200 тысяч рублей на двоих и выше. Эксперты предполагают, что цены могут вырасти из-за повышения спроса на отдых в Минводах, поэтому бронировать тур следует уже сейчас.