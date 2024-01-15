$87.68-0.4696.07-0.68
Почта

20 санаториев Минвод, которые лучше бронировать уже сейчас

О природе Кавказа и его гостеприимных жителях слагают легенды. А потому народ активно бронирует места в санаториях Минвод на лето 2024 года.

20 санаториев Минвод, которые лучше бронировать уже сейчас
© Unsplash.com

О том, на какие места отдыха следует обратить особое внимание, сообщили на официальном сайте туроператоров России.

Эксперты от индустрии туризма составили топ из 20 лучших по их мнению санаториев в Минеральных Водах.

Чем «Старый парк» в Кабардинке привлекает туристов

  • «Центросоюз» 3* (Кисловодск)
  • «Целебный Нарзан» 4* (Кисловодск)
  • «Источник» 4* (Ессентуки)
  • «Источник» 5* (Железноводск)
  • «Русь» 4* (Ессентуки)
  • «Виктория» 3* (Кисловодск)
  • «Кругозор» (Кисловодск)
  • «Машук Аква-Терм» 4* (Железноводск)
  • «Дубрава» 2* (Железноводск)
  • «Москва» 2* (Кисловодск)
  • «Солнечный» 3* (Кисловодск)
  • «Истокъ» 5* (Ессентуки)
  • «Заря» 4* (Кисловодск)
  • «Россия» 3* (Ессентуки)
  • «Металлург» 3* (Ессентуки)
  • «Плаза» 5* (Кисловодск и Железноводск)
  • «Долина Нарзанов» 4* (Кисловодск)
  • «Дворец Нарзанов» 5* (Кисловодск)
  • «Родник» 3* (Кисловодск)
  • «Шахтер» 3* (Ессентуки)

Цены на отдых стартуют от 85 тысяч рублей за 10-12 ночей на двоих. Туры высокого уровня обойдутся в 200 тысяч рублей на двоих и выше. Эксперты предполагают, что цены могут вырасти из-за повышения спроса на отдых в Минводах, поэтому бронировать тур следует уже сейчас.

Ранее «Рамблер» писал о том, как попасть на самый красивый ж/д в России.