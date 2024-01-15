20 санаториев Минвод, которые лучше бронировать уже сейчас
О природе Кавказа и его гостеприимных жителях слагают легенды. А потому народ активно бронирует места в санаториях Минвод на лето 2024 года.
О том, на какие места отдыха следует обратить особое внимание, сообщили на официальном сайте туроператоров России.
Эксперты от индустрии туризма составили топ из 20 лучших по их мнению санаториев в Минеральных Водах.
- «Центросоюз» 3* (Кисловодск)
- «Целебный Нарзан» 4* (Кисловодск)
- «Источник» 4* (Ессентуки)
- «Источник» 5* (Железноводск)
- «Русь» 4* (Ессентуки)
- «Виктория» 3* (Кисловодск)
- «Кругозор» (Кисловодск)
- «Машук Аква-Терм» 4* (Железноводск)
- «Дубрава» 2* (Железноводск)
- «Москва» 2* (Кисловодск)
- «Солнечный» 3* (Кисловодск)
- «Истокъ» 5* (Ессентуки)
- «Заря» 4* (Кисловодск)
- «Россия» 3* (Ессентуки)
- «Металлург» 3* (Ессентуки)
- «Плаза» 5* (Кисловодск и Железноводск)
- «Долина Нарзанов» 4* (Кисловодск)
- «Дворец Нарзанов» 5* (Кисловодск)
- «Родник» 3* (Кисловодск)
- «Шахтер» 3* (Ессентуки)
Цены на отдых стартуют от 85 тысяч рублей за 10-12 ночей на двоих. Туры высокого уровня обойдутся в 200 тысяч рублей на двоих и выше. Эксперты предполагают, что цены могут вырасти из-за повышения спроса на отдых в Минводах, поэтому бронировать тур следует уже сейчас.
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