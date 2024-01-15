Более 1 тыс. детей из Горловки отдохнули в Кузбассе и на Черном море

"Наша принципиальная позиция - оказывать всяческую поддержку и помогать детям Горловки. Они живут в крайне непростых и опасных условиях с 2014 года. По сути, у них нет детства в привычном понимании. Поэтому в 2023 году для тысячи юных горловчан был организован полноценный летний отдых в санаториях Черноморского побережья. Еще сто ребят отдохнули на территории Кузбасса. Эту программу будем, безусловно, продолжать", - приводятся слова Цивилева.