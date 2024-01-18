В России предложили возродить службу санаторно-курортного лечения

В России предложили возродить работу санаторно-курортной службы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена комиссии по здравоохранению Общественной палаты России, председателя Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, врача-хирурга Муслима Муслимова.

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Специалист объяснил, что санаторно-курортное лечение включает целый комплекс мероприятий. Благодаря ему пациенты могут комплексно восстановить здоровье и воспользоваться помощью нескольких врачей.

Модель подобного лечения, по словам Муслимова, легко реализовать в РФ. Он отметил, что особенно просто будет сделать это в условиях развития внутреннего туризма в стране.

"Поэтому сам бог велел, как говорится, через возрождение службы санаторно-курортного лечения возродить и идеологию комплексного подхода к контролю здоровья. И новая внедренная единая государственная информационная система в сфере здравоохранения дает эту возможность", – заявил хирург.

Врач также пояснил, что специалист, видящий полный путь жизнедеятельности лечения пациента, в частности, все обследования и назначения, сможет быстро восстановить его показатели.

В заключение Муслимов подчеркнул, что вид лечения будет особенно полезен на фоне растущего числа россиян с эмоциональным выгоранием и напряженностью. Он предположил, что коллеги в медицинской отрасли поддержат его инициативу.