В Приморье в новогодние каникулы побывали почти 1,9 тысячи китайских туристов
Около 1,9 тыс. китайских граждан посетили Приморский край во время новогодних каникул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного агентства по туризму.
Всего за период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в регионе побывали 1870 граждан КНР. При этом представители компании подчеркнули, что туристы приезжали в Приморский край в составе групп.
Благодаря этому им не нужно было оформлять визу для пересечения границы. Соответствующее право закреплено межправительственным соглашением между Москвой и Пекином.
Также в агентстве отметили, что основным местом пребывания китайцев стал город Владивосток. Туристические группы почти не покидали населенный пункт, проживая и посещая мероприятия только на его территории.
«Лишь одна группа выезжала в Уссурийск», — уточнили представители компании.
11 января в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что в новогодние каникулы в городе побывало на 10% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За время праздников Санкт-Петерург посетили 1,1 млн туристов.
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