В России выбрали лучший туристический маршрут для школьников

На минувшей неделе в Москве подвели итоги конкурса, в котором участвовали 22 российских региона.

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что туристическо-образовательный маршрут «Остров открытых сердец» для школьников Ульяновской области признали одним из лучших в России. Награду вручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Авторами программы являются педагоги Чердаклинского ЦДО, ученицы школ Чердаклинского района, туроператор «Смарт» и специалисты Агентства по туризму. Маршрут включает экскурсии, тренинги, игры, знакомство с профессиями кинолога и спасателя, а также с работой волонтеров «Лиза Алерт».

Глава региона отметил, что для школьников и студентов разработаны пять маршрутов по Ульяновской области. Их намерены включить в федеральную программу субсидирования школьных поездок. В прошлом году Ульяновская область вошла в двадцатку регионов, где впервые началась разработка таких программ путешествий для несовершеннолетних. В этом учебном году осуществление проекта продолжится, заверил Русских.

Все разработанные маршруты будут интегрированы в школьную программу в 2023-2024 учебном году, пишут «Главные новости Ульяновска».