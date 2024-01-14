Чем «Старый парк» в Кабардинке привлекает туристов

Краснодарский край в новогодние праздники стал одним из самых популярных направлений для путешествий у россиян. Там есть отдых на любой вкус – горные лыжи, море и прогулки по необычным местам. Например, «Старый парк» в поселке Кабардинка, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Сфинксы и египетская пирамида на юге России. Это достопримечательности «Старого парка» – место знаменитое на Черноморском побережье.

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«Я в принципе очень люблю историю, всякие древние вещи. Мне этот парк очень понравился», – рассказал турист Тимофей Гриднев.

«Очень любознательно. Я думаю, это сказывается на турпотоке», – рассказал турист Денис Гриднев.

Это не просто красивый сквер, а настоящий культурный центр. Здесь собраны уменьшенные копии архитектурных чудес всего мира: античный храм Зевса, римский акведук, православная часовни, исламская мечеть, идийская ратха.

«Если мы из одного сооружения заходим в другое, в третье, мы погружаемся в разные эпохи, в разные цивилизации, сталкиваемся со скульптурами разных народов и, в общем то, создаем пространство, мир, в котором мы живем», – рассказал автор и создатель культурного центра «Старый парк» Александр Алексеев.

В картинной галерее собраны шедевры со всего мира. В музеях уникальные скульптуры. Многие статуи лично создает основатель парка, архитектор Александр Алексеев. Редкие реставрирует.

В нижней части парка – Япония в миниатюре. Здесь есть место, где каждый может загадать желание. Нужно умыться чистой водой из источника возле скульптуры бога удачи. А это дом Кавказа – полноценный музей. Оружие, кольчуга – старинные вещи помогут погрузиться в атмосферу жизни кавказских народов. На территории «Старого парка» растут тысячи экзотических растений со всего мира: гранаты, пальмы, сакуры, магнолии, камелии, лотосы, олеандры, гибискусы и другие. Благодаря мягкому южному климату их видом можно наслаждаться круглый год.