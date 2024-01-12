Турпоток в Вологодскую область вырос в новогодние праздники на 7%

ТАСС, 12 января. Более 34 тыс. туристов посетило Вологодскую область в новогодние каникулы, что на 7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба губернатора области.

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"На новогодних каникулах в Вологодскую область приехали более 34 тыс. туристов. В период праздников вологжане и гости области посетили порядка 200 достопримечательностей и туристических мест", - привела пресс-служба слова врио губернатора региона Георгия Филимонова.

В регион приезжали гости из Ярославской, Кировской, Костромской, Архангельской, Нижегородской, Ленинградской областей, из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Коми, Екатеринбурга и других регионов - всего около 350 организованных туристских групп.

Наиболее популярными объектами для посещения стали вотчина Деда Мороза в Великоустюгском округе, Центр отдыха и развлечений "YES" в поселке Стризнево Вологодского округа, экспозиция Вологодского краеведческого музея и Вологодский Кремль.