Стали известны самые популярные зимние экомаршруты в Ленобласти

«Новогодние каникулы в этом году были по-настоящему морозными, но, несмотря на это, на особо охраняемых природных территориях было довольно много посетителей. Например, в одном только заказнике «Линдуловская роща» побывало порядка 800 человек, и не менее 350 добрались до заказника «Кургальский», ― рассказал председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов.

Напомним, что в Ленобласти на данный момент действуют 3 ООПТ федерального значения, 49 ― регионального и 4 местных ООПТ, на их территориях оборудовано 41 экологических маршрутов. Всего же по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.