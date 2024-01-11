Туристы хотят отсудить полмиллиона рублей у организатора тура на вулкан Баранского

Двое костромских туристов намерены отсудить у организатора восхождения на вулкан Баранского на Итурупе 500 тыс. руб. По мнению истцов, предприниматель подверг их жизни опасности. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Костромского областного суда.

© Tourdom.ru

Согласно исковому заявлению туристы приобрели тур, в рамках которого заявлена экскурсионная программа по Итурупу и восхождение на действующий вулкан Баранского. За это по договору клиенты заплатили 270 тыс. руб. на двоих.

В конце июня путешественники отправились на Курилы. И если претензий к экскурсиям они не имеют, то вот сам поход на сопку вызывает большие вопросы. По их словам, в восхождении принял участие сам организатор и еще один гид. При этом инструкторы заверили клиентов, что маршрут достаточно легкий, не требующий специальной подготовки и экипировки. Однако в реальности оказалось совсем не так.

Во время восхождения резко испортилась погода: пошел дождь, начался сильный ветер, а температура воздуха значительно понизилась. К тому же начал сгущаться туман, так что гиды приняли решение возвращаться, но не смогли найти обратную тропу. Фактически группа заблудилась.

Как утверждают истцы, они испытали настоящий стресс и опасения за свои жизни. У них не было с собой непромокаемой одежды, запаса еды и воды, а также какой-либо экипировки для защиты от диких животных.

В итоге на вулкане группа просидела 6 часов, пока их случайно не обнаружили другие туристы и не вывели в безопасное место.

По возвращении из поездки костромичи обратились к организатору и попросили вернуть стоимость тура, так как услуга была оказана некачественно. Однако он отказался. Теперь туристы решили добиваться этого через суд. По иску они требуют от предпринимателя 500 тыс. руб., по 250 каждому. Также просят оштрафовать мужчину за то, что он не согласился добровольного вернуть деньги.