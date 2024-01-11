В Волгограде в 2024 году пройдут день супа с фрикадельками и фестиваль близнецов

В прошедшем году ЦПКиО посетили 1,8 млн волгоградцев и гостей региона.

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В 2023-м в ЦПКиО провели свыше 20 различных праздников и фестивалей. Планируется, что в текущем году количество мероприятий увеличат вдвое. Например, пройдут день супа с фрикадельками, фестиваль хоров и оркестров, фестиваль близнецов, установление рекорда на самый большой в стране хоровод.

Всего за прошедший год ЦПКиО посетили 1,8 млн местных жителей и гостей города. Впервые в парке прошло выступление гимнасток на колесе обозрения, были организованы фестивали корейской, индийской и китайской культур, фестиваль красок и другие интересные события.

В 2024 году акцент в праздничных мероприятиях будет сделан на семейный активный досуг, т. к. текущий год был объявлен Президентом РФ Годом семьи.

В феврале в ЦПКиО отметят Лунный Новый год по китайскому календарю. Весной запланирован фестиваль кукольных театров, хороводов. Летом пройдут бал выпускников и масштабное празднование Дня семьи, любви и верности, а также многое другое.