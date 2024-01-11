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Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе

16% россиян предпочли на новогодних праздниках активный отдых: они катались на коньках, лыжах и сноуборде. Пассивный интересовал 35% опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны.

Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе
© Unsplash.com

Почти половина сочетали оба вида времяпровождения. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс. Путешествия».

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На тех, кто отправился по стране, наибольшее впечатление произвели природные достопримечательности. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а также посетили экологические экскурсии.

30% туристов рассказали, что планируют ещё поездки в другие города этой зимой.

Ранее «Рамблер» писал о том, где россияне отдыхают после новогодних праздников.

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