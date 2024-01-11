Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе

16% россиян предпочли на новогодних праздниках активный отдых: они катались на коньках, лыжах и сноуборде. Пассивный интересовал 35% опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны.

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Почти половина сочетали оба вида времяпровождения. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс. Путешествия».

На тех, кто отправился по стране, наибольшее впечатление произвели природные достопримечательности. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а также посетили экологические экскурсии.

30% туристов рассказали, что планируют ещё поездки в другие города этой зимой.