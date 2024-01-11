5 странных традиций и обрядов народов России

Россия – многонациональная страна, которая славится своей многовековой историей и культурой. На территории нашей страны проживает множество народностей, которые испокон веков следуют устоявшимся еще с древности традициям и обычаям.

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Некоторые из них довольно необычные и странные, но в некоторых семьях до сих пор вспоминают о сложившимся укладе предков. “Рамблер” рассказывает о традициях народов в России, в которые трудно поверить.

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Добровольная смерть

У чукчей, как свидетельствуют путешественники, считалось, что естественная смерть бесчестна и под стать только женщинам. Народ верил, что самостоятельные счеты с жизнью гарантируют более благоприятное существование в ином мире. Старики, которые уже устали жить, нередко просили своих родственников помочь им в уходе из жизни. То же самое делали и молодые люди, страдающие от неизлечимых болезней. Если близкие отказывались, желающие покинуть этот мир могли попросить других людей помочь, причем за это нужно было заплатить.

Сексуальная связь гостя с женой

Народы Севера и Дальнего Востока предлагали гостю вступить в связь со своей женой, это древний обычай. Мужчины почитали за честь, когда гость не отказывался и принимал предложение. Путешественников из центральной России северяне упрашивали особенно сильно. Сами женщины тоже старались сделать все возможное, чтобы обольстить гостя. Если после проведенной вместе ночи жена забеременела, это была великая удача. Северные народы считали, что подобная связь привносит в род свежие гены в род.

Лысая невеста

Коренные жители Ленинградской области тоже славились необычным обрядом. После вступления молодоженов в брак было принято отрезать невесте косы или вовсе брить ее налысо. С короткой стрижкой девушка должна была ходить до тех пор, пока не родит первого ребенка. Народ считал, что косы – проводник ее рода, который может нанести вред роду мужа.

Гробы на деревьях

Погребение у северных народов довольно сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Они не закапывали гроб в землю, а вешали его на деревья, чтобы труп истлел. Некоторые народы перед тем, как “похоронить” усопшего обливали гроб и тело кровью оленя. В гроб к мертвому также клали воду и пищу.

Связь с умершим