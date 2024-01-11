Названы топовые направления для отдыха москвичей в февральские выходные

В февральские выходные жители столицы могут отправиться в Санкт-Петербург и на горнолыжные курорты Сочи, Домбая, Приэльбрусья и Архыза. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

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В феврале россиян ждут три выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Они продлятся с 23 по 25 февраля.

В первую очередь в праздники люди поедут в Санкт-Петербург. Это будет направление номер один для жителей столицы. Номер два – это Сочи, Красная Поляна. Многие поедут покататься. Можно отправиться в Домбай, Приэльбрусье или Архыз, которые также пользуются спросом.

Алексан Мкртчян

вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)

Однако стоит учитывать, что в праздничные дни стоимость отдыха будет дороже, чем в обычное время. "На эти три дня цены повышаются примерно на 30–40%. Например, если в "Красной Поляне" номер до праздников стоит 10 тысяч рублей, то в праздничные выходные он будет стоить уже 15 тысяч за ночь на двоих", – пояснил Алексан Мкртчян.

Чтобы сэкономить на отдыхе в праздничные дни, рекомендуется как можно раньше планировать поездку.

"На праздничные даты нужно планировать отдых примерно за полгода. На майские выходные лучше покупать билеты и бронировать отели в декабре-январе, так как в феврале уже будет поздно. На Новый год – в июле-августе", – заключил эксперт.

Ранее аналитики выяснили, где россияне провели новогодние каникулы. Самыми популярными направлениями для отдыха оказались Египет и Санкт-Петербург, куда отправились 25 и 22% туристов соответственно. В ОАЭ поехали 14% опрошенных, еще 13% – в Турцию и 11% – в Таиланд.