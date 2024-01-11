Туристы принесли Петербургу 20,3 млрд рублей за новогодние каникулы
Петербург с 30 декабря по 8 января посетило 1,1 млн туристов. Они принесли экономике города 20,3 млрд рублей, рассказали в правительстве Северной столицы.
«За период с 30 декабря по 8 января город на Неве посетили 1,1 млн человек, что на 10 % больше показателей за аналогичный период в прошлом году», – приводят статистику в Смольном.
Больше всего гостей в Петербург приезжало из Москвы, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Казани и Екатеринбурга, пишет «Петроград». Самыми частыми иностранными гостями стали граждане Беларуси и Узбекистана.
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