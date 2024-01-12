5 городов Подмосковья, куда можно поехать на выходные зимой

Катание на снегоходах и на санках, чаепитие и калачи, лыжи и сноуборды — эксперты сервиса путешествий tutu рассказали где можно провести выходные зимой не уезжая далеко от Москвы.

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Звенигород

За природные красоты окрестности Звенигорода прозвали «русской Швейцарией». Но эти места хороши сами по себе, без всяких сравнений. Посетите Саввино-Сторожевский монастырь конца XIV века — это одна из главных достопримечательностей города. Интересно там будет не только любителям старинной архитектуры, но и кино — неподалеку от монастыря снимали сцены из «Соляриса» Андрея Тарковского. Согреться горячим чаем с угощениями, сделанными по традиционным рецептам, путешественники могут в атмосферном Музее русского десерта после экскурсии — на ней расскажут о разных сладостях и покажут старинную посуду и другую кухонную утварь.

Истра

Истра — одно из самых живописных мест Подмосковья. Тут находится Новоиерусалимский монастырь, задуманный патриархом Никоном как подобие Святой земли. Рядом с монастырем — музей «Новый Иерусалим», где предметы искусства можно увидеть в необычном современном пространстве.

В окрестностях Истринского водохранилища катаются на лыжах, гуляют на природе и даже гоняют на снегоходах. Любители помедитировать с удочкой наверняка оценят зимнюю рыбалку.

Сергиев Посад

Когда идет снег, Сергиев Посад выглядит как ожившая открытка: белоснежные стены Троице-Сергиевой лавры и золотые купола. Если вы оказались в лавре впервые, лучше записаться на обзорную экскурсию — в среднем она длится час, и за это время вам успеют рассказать и об истории обители, и об архитектурном ансамбле, и о самых известных иконах и фресках.

После посещения лавры, главной достопримечательности города, отправляйтесь за зимними развлечениями в городской парк «Скитские пруды»: там можно и прокатиться с горок, и пойти на каток.

Дмитров

В Дмитров стоит отправиться тем, кто готов совместить активный зимний отдых с посещением достопримечательностей. В окрестностях города — сразу несколько горнолыжных баз, где опытные спортсмены катаются самостоятельно, а новички занимаются с инструкторами.

А в самом Дмитрове можно погулять по территории древнего кремля, пройтись по пешеходной улице Кропоткинской, разглядывая забавные скульптуры, и попробовать дмитровские печатные пряники.

Коломна

В старой части Коломны стоит заглянуть в один из многочисленных музеев, где предлагают угощения, которыми славится город. В «Калачной» гостей учат печь настоящие калачи по старинному рецепту, в музее «Коломенская пастила» рассказывают, чем в городе раньше торговали через форточки и какую пастилу предпочитал Александр III. А в «Тайнах коломенской медовуши» совершеннолетних гостей обещают согреть сбитнем и медом.