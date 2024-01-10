Самара превращается в один из центров российского туризма

По данным министерства туризма Самарской области, поток гостей в нашу губернию за 10 месяцев 2023 года превысил 2,7 миллиона человек. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года и предполагается, что к новому году будет достигнут порог в три миллиона туристов. Благо сегодня зимних развлечений в губернии хватает. Такого количества отдыхающих наш регион еще не принимал никогда.

© Волга ньюс

Туризм двигает всю экономику

Видео дня

"Повышенный спрос в области внутреннего туризма дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей, и в этой связи — целых регионов", — отметил президент России Владимир Путин.

Еще в 2020 году Ростуризму было поручено Правительством РФ разработать концепцию внутреннего туризма в рамках национального проекта. Было обозначено два основных вектора, направленных на разного рода потребителей: для "краткосрочных" туристов, приезжающих в регион на 2-3 дня — развитие в основном городских локаций, и для отдыхающих длительный период — строительство санаториев, баз отдыха, разработка туристических маршрутов, в том числе водных.

Всплеск интереса к нашему краю вызван не только внешнеполитическими обстоятельствами, но и активным развитием туристической инфраструктуры, которая не только привлекла людей со всей России, но и позволила всех их разместить, развлечь и накормить.

Общий бюджет регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" составляет более 521 млн рублей. Еще пятьдесят три миллиона из федерального и регионального бюджетов потрачено в 2023 году на программу "Повышение доступности туристических продуктов".

Чаще всего к нам в губернию приезжают туристы из Москвы, Подмосковья, Оренбуржья, Татарстана, Башкирии, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской и Свердловской областей. В период с января по сентябрь текущего года объем трат туристов составил 19,5 миллиарда рублей.

Ставка на Волжские красоты

Самарская область, располагая необъятным потенциалом Волги и Жигулевских гор, в первую очередь делает ставки на развитие природного или экологического туризма. Этому способствуют и другие имеющиеся ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального и 3 федерального значения. Лидерами здесь являются национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина.

Примером для подражания в выстраивании такой туристической модели, по мнению министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова, должны стать страны-соседи.

Одним из примеров является Норвегия с их подходом к развитию природных локаций. Совершенно иная модель управления экологическими территориями сегодня есть у Китая, которая, по сути, позволяет классифицировать природные маршруты по пятибалльной шкале.

А значит, предстоит реализовать ряд проектов по благо-устройству знаковых территорий в самых разных уголках Самарской области. Например, изменения коснутся прекрасного места в Шигонском районе. Речь идет о горе Светелка в поселке Волжский утес. Вместе с краеведами и специалистами Шигонского района воссоздан облик башни, который был на горе во времена Орловых-Давыдовых. И уже этой осенью можно было подняться на нее и открыть для себя удивительные виды волжских заливов. В планах на 2024 год — благоустройство территории вокруг башни.

"Этой осенью, во Всемирный День туризма, состоялось открытие обновленной и благоустроенной экологической тропы "Храм природы". Это место притяжения туристов, которое ведет к заповедному урочищу Каменная Чаша. Здесь, на высоте 150 метров, из-под известняковых плит выбивается родник с чистой студеной водой. Сегодня этот уникальный источник известен не только жителям Самарской области, но и далеко за пределами нашей губернии. Здесь были произведены работы по благоустройству для создания условий безопасного и комфортного прохождения по маршруту. На тропе появились оригинальные арт-объекты, зона отдыха с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, а также современный и благоустроенный визит-центр, который теперь посещает каждый, кто приезжает сюда для того, чтобы получить всю необходимую информацию о маршрутах нашего заповедника. И мы рассчитываем, что на этом работы по благоустройству не окончены", — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина Татьяна Любовская.

Большая история в малых городах

Особо следует сказать о Сызрани. Это имя порой используют как нарицательное для обозначения глухой провинции. Между прочим, это город с историей, которую можно изучать как увлекательную книгу. И населенный пункт в нашей губернии, где имеется свой собственный кремль. Такой достопримечательностью не может похвастаться даже столица региона.

В этом году Сызрань стала одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Всего в Ростуризм было направлено 85 заявок из 56 регионов страны. Поддержку получил 31 проект. Сызрань станет первым городом Самарской области, где в ближайшее время у исторического центра появится свой дизайн-код. Чтобы превратить этот колоритный город в центр культурно-познавательного туризма, планируется использовать опыт привлечения отдыхающих, что уже накоплен малыми городами Золотого кольца России. Это и Ярославль, и в хорошем смысле нашумевший Рыбинск. В последнем еще до начала реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" сумели провести масштабную работу по изменению внешнего облика исторического центра города.

Что ни день, то праздник

Самарская земля манит гостей не только природными красотами, но и культурными событиями. Среди них — "Студвесна", "СамФест", "iВолга". Только на полувековой юбилей Грушинского фестиваля в этом году собралось почти 50 тысяч туристов. Здесь хорошим примером нам является Северная столица России, которая в туристический сезон практически в каждый уикенд проводит то или иное мероприятие самого разного масштаба, иногда кажущееся далеким по тематике от Санкт-Петербурга, но, тем не менее, позволяющее собирать огромное количество гостей.

Говоря о деловом туризме, примером Самаре могут служить не столичные города, а Екатеринбург, который в последнее время создал свое собственное конгресс-бюро, а инфраструктура, созданная в городе, используется для проведения мероприятий как всероссийского, так и международного масштабов.

"Направление делового туризма для Самарской области является одним из приоритетных. Сегодня регион располагает большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах — это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы", — прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В 2023 году власти Самарской области привлекли в регион больше 470 миллионов рублей на сферу туризма. Они пойдут на создание и развитие инфраструктуры, поддержку инициатив в направлении гостеприимства и проведение масштабных событийных мероприятий.