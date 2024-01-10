В новогодние праздники «Бузулукский бор» посетили более 1,6 тыс. человек
На новогодних каникулах в национальном парке «Бузулукский бор» побывали 1662 человека, в том числе 545 юных туристов.
Так, посетители прошлись по экотропе в «Царь-бору», полюбовались знаменитой Царицей-Сосной, а также заглянули в «Хаски-парк» и на Перекаты.
По информации пресс-службы бора, больше всего гостей прибыли из Бузулука и Бузулукского района. Также на территории парка побывали туристы из Москвы, Самары, Оренбурга, Ульяновска, Тольятти, Санкт-Петербурга, Казани, Чистополя, Краснознаменска и Казахстана.