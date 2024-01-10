В новогодние праздники «Бузулукский бор» посетили более 1,6 тыс. человек

На новогодних каникулах в национальном парке «Бузулукский бор» побывали 1662 человека, в том числе 545 юных туристов.

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Так, посетители прошлись по экотропе в «Царь-бору», полюбовались знаменитой Царицей-Сосной, а также заглянули в «Хаски-парк» и на Перекаты.