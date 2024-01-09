Горнолыжные курорты России подготовили в этом сезоне много новинок

Горнолыжные курорты страны подготовили в этом сезоне для своих гостей немало интересных новинок. Часть из них туристы уже опробовали в прошедшие новогодние праздники, которые сотни тысяч россиян решили провести на склонах зимних курортов страны - в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Кемеровской области и других регионах. По предварительным оценкам, поток гостей в эти праздничные каникулы превысил прошлогодний на 8-10 процентов. Однако и после Нового года горнолыжные комплексы остаются весьма популярным местом отдыха.

"Мы переехали из Китая в Санкт-Петербург, обожаем Россию, а на праздники решили отдохнуть в Сочи, - рассказывает Яни Лю, приехавший на курорт "Красная Поляна" со своей подругой Эммой Цзэн Линпин. - Здесь очень красиво и хорошая погода".

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе курорта, в новогоднюю ночь загрузка отелей составила 95-98 процентов. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса в эти дни была 4,6 тысячи рублей, а детского - 2,6 тысячи. С 9 января и до конца месяца цена ниже - 3600 и 2200 соответственно.

Падают цены и на других курортах. Так, в карачаево-черкесском "Архызе" в новогодние праздники цена дневного ски-пасса была 3350 рублей. Но если поехать в другие зимние дни (кроме недели перед 23 февраля), то ски-пасс обойдется в 2650 рублей. А с 11 марта цена упадет до 2100.

"С этой даты начинают работать весенние тарифы, самые выгодные в сезоне, при этом условия для катания прекрасные: утром можно кататься по морозным трассам, а после обеда по мягкому снегу, погода более теплая и солнечная", - рассказали в пресс-службе курорта "Архыз".

Тот, кто решил отдохнуть в кемеровском "Шерегеше" не во время новогодней суеты, а позднее, может неплохо сэкономить на жилье. К услугам туристов, которые выбирают активный отдых на горе Зеленой и в ее окрестностях, 93 гостиницы, кроме того, есть возможность арендовать квартиру в ближайшем поселке. Однокомнатная обойдется в 3-3,5 тысячи рублей в сутки, в разгар прошедших каникул было пять тысяч.

Времени на горнолыжные активности еще предостаточно. Система искусственного оснежения, которая покрывает практически все трассы на "Архызе", позволяет продлевать сезон здесь до середины апреля. В горах Сочи и в "Шерегеше" он продолжится до мая. Кстати, для жителей Кузбасса второй год действует программа лояльности. Участвующим в ней туристам возвращают часть денег, потраченных на размещение, катание, оздоровление, питание и экскурсионное обслуживание. В нынешнем сезоне кешбэк для земляков увеличен до 20-30 процентов, и это не предел.

На кабардино-балкарском "Эльбрусе" в предыдущие годы сезон заканчивался и вовсе в конце июня и даже в первых числах июля, ведь на этом курорте работают самые высокогорные трассы, а канатная дорога поднимается на высоту 3847 метров. Однако в России есть возможность покататься на лыжах и сноубордах даже в середине лета. Так, на "Красной Поляне" в начале июня и до середины июля организуют бонусное катание в долине "Цирк-2", где будет оборудован сноупарк. Кроме того, гости могут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, лес чудес и ферму северных оленей. Если же говорить о ближайших интересных событиях, то 21 января здесь отметят Международный день снега.

В "Шерегеше" действуют около 60 километров горнолыжных трасс и два десятка подъемников. Перед Новым годом открылась новая четырехместная кресельная канатная дорога "Асыр" протяженностью больше километра, она поднимает на высоту 850 метров за восемь минут, и даже в ветреную погоду работает без сбоев. Все дело в лесистых склонах горы Асыр и ее расположении - между другими вершинами. Протяженность каждой из двух всепогодных трасс разной сложности с увлекательным серпантином, равномерными уклонами и прекрасными видами - полтора километра. Это идеальная гора для фрирайдеров-новичков!

В России есть возможность покататься на лыжах и сноубордах даже в середине лета

Кроме того, на кемеровском курорте заработал сноупарк, где могут попробовать свои силы как начинающие, так и искушенные горнолыжники. "Варя-парк" разделен на четыре основные линии, включая учебную и прыжковую, в течение сезона будут появляться новые интересные фигуры. Кроме того, восемь горок разного уровня сложности, трамплин с подушкой для комфортного приземления и смотровая площадка с фотозоной оборудованы в самом большом в России тюбинг-парке "Белка".