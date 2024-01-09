Раскрыто число посетивших Сочи в Новый год туристов

Свыше 280 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние праздники. Число путешественников раскрыл мэр популярного курортного города Алексей Копайгородский у себя в Telegram-канале.

По словам высокопоставленного чиновника, это на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2023 года. «Чуть выше — в горном кластере, — добавил он. — А загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90 процентов».

Глава курортного города подчеркнул, что культурно-массовая программа, которая составлялась для отдыхающих и жителей города, состояла почти из 300 мероприятий на всех городских площадках. В общей сложности на них побывали более 85 тысяч человек.