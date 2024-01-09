Более 30 тыс. туристов посетили Великий Устюг и вотчину Деда Мороза на каникулах

Более 30 тыс. гостей посетили за январские каникулы Великоустюгский округ Вологодской области, где расположена усадьба Деда Мороза, сообщил глава округа Александр Кузьмин.

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"Более 30 тыс. туристов посетили Великоустюгский округ на продолжительных январских выходных. Самыми пиковыми днями посещения были 3, 4, 5, 6 января. Принято 100 туристических автобусов из Нижегородской, Кировской, Вологодской и Архангельской областей (4 193 человека)", - сообщил Кузьмин на своей странице во "ВКонтакте".

С 30 декабря по 8 января 11 специализированных поездов прибыло на станции Котлас Южный и Великий Устюг. На них в гости к Деду Морозу приехали 5 250 человек. Более 4 тыс. путешественников доехали на поездах выходного дня "Мороз-экспресс", "Зимняя сказка", "Величие Севера". В новогодние праздники совершено 8 авиарейсов, на которых прилетели 302 человека.

"Несмотря на сильные морозы люди, приехавшие к зимнему волшебнику, смогли окунуться в сказку и провести свои выходные насыщенно. Были организованы игровые программы и мастер-классы, катания на лошадях, снегоходах и ватрушках, экскурсии на вотчине Деда Мороза, в музеи и учреждения культуры Великоустюгского округа", - добавил Кузьмин.