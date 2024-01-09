С туристов начнут брать плату за поход к озеру Джека Лондона

Посетить озеро Джека Лондона в национальном заповеднике «Магаданский» этим летом можно будет только платно. Сумма составит 500 рублей с человека, сообщают специалисты АТОР.

«Изменения произошли в связи с тем, что теперь эта территория входит в состав национального парка «Черский» и посещение ее физическими лицами допускается только при наличии разрешения и факта оплаты», – пишет Ассоциация в телеграм-канале.

Отмечается, что озеро Джека Лондона является одним из красивейших мест в Магаданской области, но добраться до него непросто. Туристам необходимо преодолеть расстояние в 500 км по трассе, а затем еще 300 км по бездорожью. Озеро популярно у туристов из Москвы, Екатеринбурга и других регионов РФ.