Как Москва стала центром притяжения для туристов в новогодние праздники

Москва в новогодние праздники в очередной раз стала центром притяжения для туристов из России и других стран. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов причины этого.

Татьяна Сергеева приехала в столицу из Донецкой Народной Республики. Защитившись от морозного ветра платком в русском народном стиле и варежками, она гуляет по заснеженной Никольской улице в Тверском районе, впечатляясь светодиодами «Звездного неба» над головой. Вокруг нее множество других туристов. Например, компания из Владимира — Александра Дерзеян, Василиса Крылова и Полина Малышева.

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— Мы приехали в столицу на мюзикл Московского дворца молодежи. Перед посещением спектакля решили прогуляться по историческому центру Москвы, украшенному к праздникам, — говорит Александра корреспонденту «ВМ». — У нас еще есть время до начал мюзикла, поэтому сейчас идем на Красную площадь, чтобы посмотреть на знаменитый и почитаемый многими туристами храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, некрополь у Кремлевской стены и, разумеется, ГУМ.

А после театрализованной постановки девушки отправились наслаждаться природно-ландшафтной зоной парка «Зарядье».

Число российских туристов в новогодние праздники на территории столицы традиционно выросло. Председатель Комитета по спорту и туризму Московской торгово-промышленной палаты Кирилл Маслиев отмечает, что на это есть несколько причин.

— Столица богата архитектурными шедеврами, особенно ее центр, они всегда заинтересовывают туристов из разных регионов страны, — рассказывает Кирилл Маслиев. — В мегаполисе открылись многочисленные выставочные комплексы, а сотрудники культурных учреждений города подготовили новогоднюю программу в различных форматах. Это тоже влияет на туристическую привлекательность Москвы.

В новогодние праздники повышенный интерес к столице проявили иностранные путешественники.

— Традиционно было много туристов из Китая, а еще появилось немало гостей из Ирана и Индии, — сообщает «ВМ» председатель Комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов. — Примечательно, что это положительно сказывается на культурном и политическом имидже нашего государства в глазах мирового сообщества.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в свою очередь убежден, что на увеличение числа иностранных гостей в мегаполисе влияют и деловые международные мероприятия, которые проводят федеральные ведомства, в том числе Министерство иностранных дел России.

— На них присутствуют дипломаты из разных стран, с которыми мы заключаем взаимовыгодные партнерские соглашения — отмечает он.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ассоциации «Турпомощь», за 9 месяцев 2023 года россияне совершили 7 миллионов поездок за рубеж: на 50 процентов больше, чем в 2022-м. Число турпоездок иностранцев в Россию за тот же период составило 429 тысяч — на 190 процентов больше, чем год назад. По сравнению с летом 2022-го средний чек на отдых за рубежом вырос от 15 до 50 процентов, отметили в АТОР.

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Сергей Собянин, мэр Москвы: