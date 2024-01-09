В Крыму ограничат посещение пляжей в курортный сезон 2024 года

Власти Крыма предупредили, что в будущий курортный сезон введут ограничение на ряде пляжей, что были разрушены во время «шторма века» в ноябре.

«Не везде удастся закончить ремонт в полном объеме. О территориях, на которых будут действовать ограничения, сообщим жителям и гостям республики своевременно», – написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, ряд подрядчиков уже определены и даже начались работы по восстановлению разрушенной береговой инфраструктуры.

Кроме того, до 15 февраля власти планируют закончить обработку заявлений от частных лиц. Уже выплатили по десять тысяч рублей 77 тысячам заявителей, еще 120 тысяч дожидаются транша от Минфина России. Всего люди подали полмиллиона заявлений.