На Ставрополье откроют шесть новых туристических маршрутов
Туроператоры сформировали на Ставрополье шесть новых туристических маршрутов, которые станут доступны отдыхающим в 2024 году.
«Туроператорами сформировано шесть новых туристических маршрутов: „Архипелаг скалистых островов“ („17 лакколитов“), „Богатство Ставрополья“, „Встречи с чудесами Кавказа“, „По лермонтовским местам“, „Кавказ на максимум: путешествие от Адыгеи до Дагестана“, „Кавказ в твоем сердце“. Они объединят неповторимую красоту и историю Кавказских Минеральных Вод и гор седого Кавказа с их многонациональными традициями и культурой. Эта работа будет продолжена», — сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы губернатора региона.
Отмечается, что в последнее время особой популярностью у гостей и жителей края пользуются экологический, сельский и промышленный туризм. В их числе «Путешествие на воды», «Родное Ставрополье», «Все профессии важны, все профессии нужны» и другие.
По данным пресс-службы, всего по территории края проходит более 300 туристических маршрутов различной направленности.
На Ставрополье откроют шесть новых туристических маршрутов