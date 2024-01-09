На Ставрополье откроют шесть новых туристических маршрутов

«Туроператорами сформировано шесть новых туристических маршрутов: „Архипелаг скалистых островов“ („17 лакколитов“), „Богатство Ставрополья“, „Встречи с чудесами Кавказа“, „По лермонтовским местам“, „Кавказ на максимум: путешествие от Адыгеи до Дагестана“, „Кавказ в твоем сердце“. Они объединят неповторимую красоту и историю Кавказских Минеральных Вод и гор седого Кавказа с их многонациональными традициями и культурой. Эта работа будет продолжена», — сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы губернатора региона.