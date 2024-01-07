Путешественник порекомендовал 5 мест в России, где стоит побывать зимой

Путешественник, фотограф, блогер Павел Матвеев рассказал «МК в Питере», куда стоит съездить зимой в России.

Калининградская область. По словам Матвеева, зимой там не очень холодно и бывает до +9 тепла. В регионе есть море. Путешественник сказал, что зимой оно выглядит шикарно.

Камчатка. Блогер рассказал, что зимой там великолепно. Можно взять снегоход и посмотреть местность и вулканы. По мнению путешественника, в это время года они выглядят потрясающе.

Карелия. Павел Матвеев рассказал, что там много озёр, лесов и водопадов. Зимой, по словам блогера, они приобретают определённый шарм.

Хибины. Матвеев порекомендовал посетить горный массив на Кольском полуострове зимой и покататься на лыжах. На гору можно поднять на подъёмнике.

Териберка в Мурманской области. Там можно полюбоваться северным сиянием.