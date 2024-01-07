В Петербурге составили рейтинг самых популярных мест для отдыха с семьей

Список открывает Дворцовая площадь, которая становится традиционным местом гуляний местных жителей и туристов. До 8 января с 18:00 по 22:00 посетителям транслируют новогоднее мультимедийное шоу. В центре площади есть большая ель, украшенная в советском стиле.

Ярмарки работают на Московской, Манежной и Дворцовой площадях. На них семьей можно поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Для активных петербуржцев есть множество катков и лыжных трасс.