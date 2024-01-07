Рождественский день подарил туристам в Сочи солнце и тепло

7 января порадовало отдыхающих в Сочи солнечной и довольно теплой погодой. На градуснике +16 °C. Морская вода 12 °C, самые смелые даже решаются на купание.

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В комментариях по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» один из подписчиков поделился видео из турецкой Антальи. Судя по кадрам, там сегодня, наоборот, тепло сменилось прохладой, на море волнение, сильный ветер. Еще вчера на Средиземноморском побережье Турции было до 25 °C, вода +20 °C.

Впрочем, и в Сочи прогноз на ближайшие дни обещает похолодание. Уже завтра на курорте +14, а к среде-четвергу и вовсе 7–9 °C. Будет облачно, ожидаются дожди.