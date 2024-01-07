Рождественский день подарил туристам в Сочи солнце и тепло
7 января порадовало отдыхающих в Сочи солнечной и довольно теплой погодой. На градуснике +16 °C. Морская вода 12 °C, самые смелые даже решаются на купание.
В комментариях по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» один из подписчиков поделился видео из турецкой Антальи. Судя по кадрам, там сегодня, наоборот, тепло сменилось прохладой, на море волнение, сильный ветер. Еще вчера на Средиземноморском побережье Турции было до 25 °C, вода +20 °C.
Впрочем, и в Сочи прогноз на ближайшие дни обещает похолодание. Уже завтра на курорте +14, а к среде-четвергу и вовсе 7–9 °C. Будет облачно, ожидаются дожди.
В горном кластере Сочи условия для катания сегодня отличные. На высоте 2200 м температура воздуха +3, солнечно. В Красной Поляне открыты трассы «Первый снег», «Цирк-2», «Восточная» (от 2300 до 2050 м), «Аибга», «Панорама», «Струна», «Снежная». Работает также Сноупарк. В «Роза Хутор» можно кататься на трассах «Явор» и «Явор 2», «Ореада», «Горицвет», «Адонис», «Примула (ниже 1940 м), «Фиалка». Кроме того, сегодня открыты два новых спуска – «Черника» и «Календула».