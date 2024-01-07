Названы самые популярные города среди направлений со столичных автовокзалов

Самыми популярными городами, в которые в 2023 году пассажиры отправлялись со столичных автовокзалов, стали Новомосковск, Киржач, Обнинск, Воронеж, Чебоксары, Кинешма, Рыбинск, Кольчугино, Переславль-Залесский. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ежедневно пятью городскими автовокзалами — «Красногвардейский», «Центральный», «Саларьево», «Северные Ворота» и «Южные Ворота» — пользуются около девяти тысяч человек. Пассажирам доступны 216 направлений как в России, так и за границей.

— Мы развиваем автотуризм и обеспечиваем комфорт и безопасность пассажиров. Столичные автовокзалы занимают одно из лидирующих мест в Европе по качеству обслуживания, и их популярность только растет благодаря высокой доступности и надежности, — приводит слова Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

В Москве открылся пятый международный автовокзал «Красногвардейский», завершив программу модернизации столичных автостанций. Теперь отсюда ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов.