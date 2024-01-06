Старинный ж/д вокзал под Костромой вернут в XIX век
В Нерехте капитально отремонтируют ж/д вокзал, узнал KOSTROMA.TODAY.
По информации пресс-службы областной администрации, проект будет масштабным. Здание старинного вокзала приведут в порядок: фасад и внутренние помещения, фонари, малые архитектурные формы приобретут вид, аутентичный концу XIX века. Именно в это время был построен вокзал.
Кроме того, заменят все основные конструкции и инженерные сети. На вокзале создадут современный уровень комфорта и безопасности.
Известно, что работы начнутся уже в январе 2024 года.
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Старинный ж/д вокзал под Костромой вернут в XIX век