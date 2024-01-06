Юного туриста не пустили на аттракционы в Сочи из-за роста

«Везде ограничение 107 см. Ребенку 6 лет, и его рост 106,5. Нас никуда не пустили, хотя большинство из них были совершенно не страшные. Отправили на малышковые, где совсем неинтересно. Сын уже катался на суперэкстремальных аттракционах по всему миру. На таких, куда даже я боялась. Поэтому на такие, конечно, не пошел», – с досадой пишет мама в сервисе «Яндекс.Отзывы».