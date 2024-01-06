Полсантиметра раздора: юного туриста не пустили на аттракционы в Сочи из-за роста
Туристы из Санкт-Петербурга остались недовольны посещением парка развлечений «Сочи Парк» в новогодние каникулы. Сюда приехали, чтобы порадовать ребенка различными аттракционами. На входе в каждый есть ограничения по росту. Из-за несущественной, по мнению гостей, разницы они не смогли прокатиться ни на одном из них.
«Везде ограничение 107 см. Ребенку 6 лет, и его рост 106,5. Нас никуда не пустили, хотя большинство из них были совершенно не страшные. Отправили на малышковые, где совсем неинтересно. Сын уже катался на суперэкстремальных аттракционах по всему миру. На таких, куда даже я боялась. Поэтому на такие, конечно, не пошел», – с досадой пишет мама в сервисе «Яндекс.Отзывы».
В правилах посещения парка развлечений указывается, что контрольный замер роста посетителя производится в обуви. При этом отказ в прокате на одном или нескольких аттракционах из-за ограничений по антропометрическим данным не является основанием для возврата денежных средств. Редакция отправила запрос в парк развлечений, предложив высказать свою точку зрения на описываемую ситуацию.Ранее «Рамблер» писал о том, как избежать травм у детей на прогулке зимой.